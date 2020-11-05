В Киеве сообщили о минировании станции метро
Станция "Площадь Льва Толстого" закрыта
Станция "Площадь Льва Толстого" закрыта
Станция столичного метро «Площадь Льва Толстого» и пересадка закрыты из-за сообщения о заминировании.
Об этом информирует пресс-служба КП "Киевский метрополитен", сообщает RegioNews.
Станция столичного метрополитена "Площадь Льва Толстого" и пересадка закрыты на вход и выход из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен”.
Поступил анонимный звонок о минировании! — говорится в сообщении.
Напомним, Верховная Рада планирует ужесточить наказание за ложное минирование.
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