В Киеве сообщили о минировании станции метро

Станция "Площадь Льва Толстого" закрыта

Станция "Площадь Льва Толстого" закрыта

Фото из открытых источников

Станция столичного метро «Площадь Льва Толстого» и пересадка закрыты из-за сообщения о заминировании.

Об этом информирует пресс-служба КП "Киевский метрополитен", сообщает RegioNews.

Станция столичного метрополитена "Площадь Льва Толстого" и пересадка закрыты на вход и выход из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен”.

Поступил анонимный звонок о минировании! — говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада планирует ужесточить наказание за ложное минирование.