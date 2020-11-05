На Киевщине в магазине стройматериалов произошел взрыв: есть пострадавшие

Полиция открыла уголовное производство

Полиция открыла уголовное производство

Фото: Нацполиция

В Белой Церкви Киевской области в магазине строительных материалов произошел мощный взрыв, пострадали двое работников. Их доставили в реанимационное отделение больницы с термическими ожогами.

Как передает RegioNews, об этом сообщает полиция области.

Предварительная причина происшествия - сгущение паров лако-красочных изделий, которые находились в складском помещении магазина", - говорится в сообщении.

Также место взрыва осмотрели работники газовой службы, которые сообщили, что помещение не газифицировано.

Полицейские изъяли с места происшествия пожарный мусор и другие вещественные доказательства. В рамках досудебного расследования назначен ряд соответствующих экспертиз.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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