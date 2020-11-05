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05 ноября 2020, 13:34 231

На Киевщине в магазине стройматериалов произошел взрыв: есть пострадавшие

05 ноября 2020, 13:34 231
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Полиция открыла уголовное производство
Полиция открыла уголовное производство
Фото: Нацполиция
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В Белой Церкви Киевской области в магазине строительных материалов произошел мощный взрыв, пострадали двое работников. Их доставили в реанимационное отделение больницы с термическими ожогами.

Как передает RegioNews, об этом сообщает полиция области.

Предварительная причина происшествия - сгущение паров лако-красочных изделий, которые находились в складском помещении магазина", - говорится в сообщении.

Также место взрыва осмотрели работники газовой службы, которые сообщили, что помещение не газифицировано.

Полицейские изъяли с места происшествия пожарный мусор и другие вещественные доказательства. В рамках досудебного расследования назначен ряд соответствующих экспертиз.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что СБУ на Киевщине задержала участников организации, которых финансировали нардепы во время рейдерства

взрыв уголовное дело полиция магазин область
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