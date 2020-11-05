В Украине ни одна область не может ослабить карантин

Загруженность больниц первой волны в целом по стране составляет 64,7% по состоянию на 3 ноября

Загруженность больниц первой волны в целом по стране составляет 64,7% по состоянию на 3 ноября

Рixabay

По состоянию на 5 ноября город Киев и ни одна область Украины не готовы к ослаблению карантина.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает RegioNews

Отмечается, что самый высокий показатель заболеваемости на COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Черновицкой (571,9 на 100 тыс. человек), Житомирской (478,5) и Хмельницкой (483,5) областях.

Наименьший показатель - в Кировоградской (110,6), Днепропетровской (143,2) и Винницкой (185,9) областях.

В Киеве этот показатель составляет 299,3, а средний по Украине - 282,5 на 100 тыс. населения.

Загруженность больниц первой волны в целом по стране составляет 64,7% по состоянию на 3 ноября.

Больше всего больницы загружены в Полтавской - 93%, Житомирской - 81,1%, Ровенской - 79,2% областях. В Киеве этот показатель составляет 64,2% по состоянию на 4 ноября.

Напомним, в Минздраве хотят усилить карантин из-за роста заболеваемости COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Кабмине рассматривают возможность введения в Украине карантина выходного дня, однако окончательное решение по данному поводу еще не принято.