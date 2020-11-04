В украинцев хотят забирать имущество за псевдоминирование

Соответствующий документ поддержала ВР за основу

Соответствующий документ поддержала ВР за основу

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Как передает RegioNews, "за" документ проголосовали 235 парламентариев.

Проектом вносятся изменения в статью 259 Уголовного кодекса. Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые могут повлечь гибель людей или другие тяжкие последствия, планируют наказывать лишением свободы от 2 до 6 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время конфискация не предусмотрена.

Кроме того, за "минирование" объектов критической инфраструктуры, зданий органов власти, больниц и школ, или если такое сообщение привело к тяжким последствиям или зафиксированное повторно, грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией.

Напомним, накануне столичная полиция сообщила о заминировании ТРЦ "Глобус" на Майдане Независимости.