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04 ноября 2020, 13:33 3

В украинцев хотят забирать имущество за псевдоминирование

04 ноября 2020, 13:33 3
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Соответствующий документ поддержала ВР за основу
Соответствующий документ поддержала ВР за основу
Фото из открытых источников
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Верховная Рада планирует ужесточить наказание за ложное минирование. Нардепы приняли за основу соответствующий законопроект №3911, которым предусмотрена возможность конфискации имущества.

Как передает RegioNews, "за" документ проголосовали 235 парламентариев.

Проектом вносятся изменения в статью 259 Уголовного кодекса. Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые могут повлечь гибель людей или другие тяжкие последствия, планируют наказывать лишением свободы от 2 до 6 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время конфискация не предусмотрена.

Кроме того, за "минирование" объектов критической инфраструктуры, зданий органов власти, больниц и школ, или если такое сообщение привело к тяжким последствиям или зафиксированное повторно, грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией.

Напомним, накануне столичная полиция сообщила о заминировании ТРЦ "Глобус" на Майдане Независимости.

Украина минирование Верховная Рада законопроект парламент
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