Один из университетов Киева пытались поджечь: что известно

Очаги огня удалось оперативно потушить

Очаги огня удалось оперативно потушить

Фото: nau.edu.ua

В ночь на 3 ноября неизвестные злоумышленники пытались поджечь главный корпус Национального авиационного университета.

Об этом сообщается на официальном сайте НАУ, передает RegioNews.

Известно, что злоумышленники выбили окна на первом этаже здания и забросили внутрь дымовые шашки. Охрана вызвала полицию, также на месте работали пожарные и взрывотехники.

Сообщение о попытке поджога и умышленного повреждения имущества университета зарегистрировано правоохранителями. Очаги очага удалось оперативно потушить, поэтому никто из работников НАУ не пострадал", - заявили в НАУ.

Инцидент в университете связывают с попытками дестабилизировать его работу.

Я искренне надеюсь, что безнаказанности не будет, и все, кто сейчас терроризируют университет, будут отвечать за свои действия", - заявил и.о. Ректора НАУ Римвидас Хращевський.

Напомним, на Луганщине руководство ГСЧС подозревают в халатности из-за масштабных пожаров.