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03 ноября 2020, 20:13 201

Один из университетов Киева пытались поджечь: что известно

03 ноября 2020, 20:13 201
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Очаги огня удалось оперативно потушить
Очаги огня удалось оперативно потушить
Фото: nau.edu.ua
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В ночь на 3 ноября неизвестные злоумышленники пытались поджечь главный корпус Национального авиационного университета.

Об этом сообщается на официальном сайте НАУ, передает RegioNews.

Известно, что злоумышленники выбили окна на первом этаже здания и забросили внутрь дымовые шашки. Охрана вызвала полицию, также на месте работали пожарные и взрывотехники.

Сообщение о попытке поджога и умышленного повреждения имущества университета зарегистрировано правоохранителями. Очаги очага удалось оперативно потушить, поэтому никто из работников НАУ не пострадал", - заявили в НАУ.

Инцидент в университете связывают с попытками дестабилизировать его работу.

Я искренне надеюсь, что безнаказанности не будет, и все, кто сейчас терроризируют университет, будут отвечать за свои действия", - заявил и.о. Ректора НАУ Римвидас Хращевський.

Напомним, на Луганщине руководство ГСЧС подозревают в халатности из-за масштабных пожаров.

поджог Киев пожар полиция университет
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