Один из университетов Киева пытались поджечь: что известно
В ночь на 3 ноября неизвестные злоумышленники пытались поджечь главный корпус Национального авиационного университета.
Об этом сообщается на официальном сайте НАУ, передает RegioNews.
Известно, что злоумышленники выбили окна на первом этаже здания и забросили внутрь дымовые шашки. Охрана вызвала полицию, также на месте работали пожарные и взрывотехники.
Сообщение о попытке поджога и умышленного повреждения имущества университета зарегистрировано правоохранителями. Очаги очага удалось оперативно потушить, поэтому никто из работников НАУ не пострадал", - заявили в НАУ.
Инцидент в университете связывают с попытками дестабилизировать его работу.
Я искренне надеюсь, что безнаказанности не будет, и все, кто сейчас терроризируют университет, будут отвечать за свои действия", - заявил и.о. Ректора НАУ Римвидас Хращевський.
Напомним, на Луганщине руководство ГСЧС подозревают в халатности из-за масштабных пожаров.