Взятка $200 тысяч: ГБР задержало "на горячем" ТОП-чиновника ГФС
Следователи Государственного бюро расследований задержали "на горячем" руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям Государственной фискальной службы Украины во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме $100 тысяч.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, чиновник требовал от руководителя одного из фармацевтических предприятий $200 тысяч за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытия уголовного производства.
Другие подробности дела пока не сообщаются.
200 000 за закрытие уголовного провадженя - ГБР задержало одного из руководителей ДФС Украины Следователи Государственного бюро...Posted by Государственное бюро расследований on Friday, October 30, 2020
Напомним, 22 октября ексголові ДФС Сергей Верланову сообщено о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, в результате чего бюджет недосчитался двух миллиардов гривен.
Подозреваемый в злоупотреблении властью Верланов полетел в Турцию и в Украину не вернулся.