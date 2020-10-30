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30 октября 2020, 20:51 101

Взятка $200 тысяч: ГБР задержало "на горячем" ТОП-чиновника ГФС

30 октября 2020, 20:51 101
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Фото: ГБР
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Следователи Государственного бюро расследований задержали "на горячем" руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям Государственной фискальной службы Украины во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме $100 тысяч.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, чиновник требовал от руководителя одного из фармацевтических предприятий $200 тысяч за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытия уголовного производства.

Другие подробности дела пока не сообщаются.

200 000 за закрытие уголовного провадженя - ГБР задержало одного из руководителей ДФС Украины Следователи Государственного бюро...

Posted by Государственное бюро расследований on Friday, October 30, 2020

Напомним, 22 октября ексголові ДФС Сергей Верланову сообщено о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, в результате чего бюджет недосчитался двух миллиардов гривен.

Подозреваемый в злоупотреблении властью Верланов полетел в Турцию и в Украину не вернулся.

ГБР взятка ГФС уголовное дело задержание
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