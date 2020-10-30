Взятка $200 тысяч: ГБР задержало "на горячем" ТОП-чиновника ГФС

Правоохранители проводят неотложные следственные действия

Правоохранители проводят неотложные следственные действия

Фото: ГБР

Следователи Государственного бюро расследований задержали "на горячем" руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям Государственной фискальной службы Украины во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме $100 тысяч.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, чиновник требовал от руководителя одного из фармацевтических предприятий $200 тысяч за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытия уголовного производства.



Другие подробности дела пока не сообщаются.

200 000 за закрытие уголовного провадженя - ГБР задержало одного из руководителей ДФС Украины Следователи Государственного бюро... Posted by Государственное бюро расследований on Friday, October 30, 2020

Напомним, 22 октября ексголові ДФС Сергей Верланову сообщено о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, в результате чего бюджет недосчитался двух миллиардов гривен.

Подозреваемый в злоупотреблении властью Верланов полетел в Турцию и в Украину не вернулся.