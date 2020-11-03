Комитет Рады поддержал законопроект Разумкова о восстановлении е-декларирования

Законопроект президента Владимира Зеленского комитет не рассматривал

Законопроект президента Владимира Зеленского комитет не рассматривал

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Комитет парламента по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект №4304 о восстановлении электронного декларирования в первоначальном виде. Автор документа - спикер парламента Дмитрий Разумков.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания комитета.

В частности, члены комитета сочли законопроект соответствующим нормам антикоррупционного законодательства. Комитет рекомендует ВР включить его в повестку дня и принять проект за основу и в целом. "За" такое решение проголосовали 6 членов комитета, 4 - воздержались, 2 были против.

Стоит отметить, что законопроект президента Владимира Зеленского комитет не рассматривал.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент планирует восстановить электронное декларирование новым законом, поскольку решение КСУ привело к серьезному дисбалансу в системе принятия решений.