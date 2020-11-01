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01 ноября 2020, 14:28 3

В Украине иностранцам будут выдавать электронные визы по новой процедуре

01 ноября 2020, 14:28 3
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В МИД ее считают современной и удобной
В МИД ее считают современной и удобной
Фото из открытых источников
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С 1 ноября 2020 года украинские электронные визы (e-Visa) будут оформляться по новой, современной и удобной процедуре.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Для многих иностранцев встреча с нашей страной начинается с получения украинской визы. Это первое впечатление должно быть положительным. Украина должна ассоциироваться у иностранцев с удобными, быстрыми электронными сервисами”, - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Среди основных нововведений в МИД отметили следующее:

  • заявитель сможет выбрать желаемую процедуру оформления е-Визы: обычный или срочный порядок (с удвоением тарифной ставки в случае срочной процедуры);
  • е-Визы будут выдаваться значительно быстрее: срочное оформление е-Визы будет занимать только 1 рабочий день, а обычная процедура рассмотрения составит 3 рабочих дня (до сих пор срок рассмотрения визовых ходатайств составил 9 дней);
  • в дополнение к существующей разовой е-Визы появится новый тип виз: е-Виза для двукратного въезда;
  • дифференцированные тарифные ставки консульского сбора существенно снижаются: вместо $85 за оформление разовой е-Визы, теперь консульский сбор за разовую е-Визу составит $20, за двукратную – $30.

Напомним, Решение КСУ относительно антиконституционности уголовной ответственности за умышленное непредставление декларации может стать основанием для приостановления безвізу с Евросоюзом.

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