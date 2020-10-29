На Донетчине полиция открыла уголовное дело из-за исчезновения избирательной документации
В Донецкой области в полицию поступило заявление от председателя Никольской территориальной избирательной комиссии о том, что при проверке документации одной из участковых избирательных комиссий было выявлено отсутствие выдержек, уточненных списков избирателей и предварительного списка.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр МВД.
После процесса передачи из помещения для хранения избирательной документации в территориальной избирательной комиссии исчезли списки избирателей. Начато досудебное расследование", - говорится в сообщении.
Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 158-3 УК (фальсификация, подлог, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, списка избирателей).
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что на спецучастке №140969 на Донбассе пересчитают голоса.