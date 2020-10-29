На Донетчине полиция открыла уголовное дело из-за исчезновения избирательной документации

Начато досудебное расследование

Начато досудебное расследование

Фото: из открытых источников

В Донецкой области в полицию поступило заявление от председателя Никольской территориальной избирательной комиссии о том, что при проверке документации одной из участковых избирательных комиссий было выявлено отсутствие выдержек, уточненных списков избирателей и предварительного списка.