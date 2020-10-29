Решение КСУ может стать основанием для приостановления безвиза с Евросоюзом - посол

Также под угрозой макрофинансовая помощь от МВФ

Также под угрозой макрофинансовая помощь от МВФ

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В Европейском союзе обеспокоены решениями Конституционного суда Украины относительно деятельности антикоррупционных органов, и считают, что это может стать основанием для временного приостановления безвизового режима.

Как передает RegioNews, об этом говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вицепремьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

"Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины No 13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима", - говорится в письме.

В письме также говорится о том, что Евросоюз обеспокоен решениями КСУ и Окружного админсуда Киева о деятельности антикоррупционных органов, а независимость, институциональная способность и устойчивость антикоррупционной инфраструктуры - это критерии достижения ряда краткосрочных и стратегических целей в отношениях с ЕС. Речь идет о сохранении безвиза, дальнейших траншах макрофинансовой помощи ЕС, интеграции в энергетический рынок ЕС, интеграции в единый цифровой рынок.

Учитывая указанное и с целью предотвращения развития неблагоприятного сценария, предлагали бы в сжатые сроки создать рабочую группу высокого уровня по разработке изменений в Конституцию Украины, в которой бы также вошли представители Верховной Рады Украины, Администрации президента Украины, судейского самоуправления, научных кругов и гражданского общества", - говорится в письме.

Ранее сообщалось, что в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции сообщили, что Конституционный суд Украины лишил его доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти.