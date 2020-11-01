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01 листопада 2020, 14:28 2

В Україні іноземцям видаватимуть електронні візи за новою процедурою

01 листопада 2020, 14:28 2
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У МЗС її вважають сучасною та зручною
У МЗС її вважають сучасною та зручною
Фото з відкритих джерел
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З 1 листопада 2020 року українські електронні візи (е-Візи) будуть оформлюватися за новою, сучасною та зручною процедурою.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Для багатьох іноземців зустріч з нашою країною починається з отримання української візи. Це перше враження має бути позитивним. Україна має асоціюватися в іноземців із зручними, швидкими електронними сервісами”, - зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Серед основних нововведень у МЗС відзначили наступне:

  • заявник зможе вибрати бажану процедуру оформлення е-Візи: звичайний або терміновий порядок (з подвоєнням тарифної ставки у разі термінової процедури);
  • е-Візи видаватимуться значно швидше: термінове оформлення е-Візи займатиме лише 1 робочий день, а звичайна процедура розгляду становитиме 3 робочі дні (дотепер термін розгляду візових клопотань сягав 9 днів);
  • на додаток до існуючої разової е-Візи з’явиться новий тип віз: е-Віза для дворазового в’їзду;
  • диференційовані тарифні ставки консульського збору суттєво знижуються: замість $85 за оформлення разової е-Візи, тепер консульський збір за разову е-Візу становитиме $20, за дворазову – $30.

Нагадаємо, Рішення КСУ щодо антиконституційності кримінальної відповідальності за умисне неподання декларації може стати підставою для зупинення безвізу з Євросоюзом.

іноземці МЗС Дмитро Кулеба віза документ
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