В Україні іноземцям видаватимуть електронні візи за новою процедурою
У МЗС її вважають сучасною та зручною
У МЗС її вважають сучасною та зручною
З 1 листопада 2020 року українські електронні візи (е-Візи) будуть оформлюватися за новою, сучасною та зручною процедурою.
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МЗС України.
Для багатьох іноземців зустріч з нашою країною починається з отримання української візи. Це перше враження має бути позитивним. Україна має асоціюватися в іноземців із зручними, швидкими електронними сервісами”, - зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Серед основних нововведень у МЗС відзначили наступне:
- заявник зможе вибрати бажану процедуру оформлення е-Візи: звичайний або терміновий порядок (з подвоєнням тарифної ставки у разі термінової процедури);
- е-Візи видаватимуться значно швидше: термінове оформлення е-Візи займатиме лише 1 робочий день, а звичайна процедура розгляду становитиме 3 робочі дні (дотепер термін розгляду візових клопотань сягав 9 днів);
- на додаток до існуючої разової е-Візи з’явиться новий тип віз: е-Віза для дворазового в’їзду;
- диференційовані тарифні ставки консульського збору суттєво знижуються: замість $85 за оформлення разової е-Візи, тепер консульський збір за разову е-Візу становитиме $20, за дворазову – $30.
Нагадаємо, Рішення КСУ щодо антиконституційності кримінальної відповідальності за умисне неподання декларації може стати підставою для зупинення безвізу з Євросоюзом.
МЗС України надіслало Росії ноту протесту через черговий "гумконвой" на ДонбасіВсі новини »
29 жовтня 2020, 22:29В Україні у приватне партнерство хочуть передати шість доріг
29 жовтня 2020, 22:00На Донеччині поліція відкрила кримінальну справу через зникнення виборчої документації
29 жовтня 2020, 14:32
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Вибори в Запоріжжі: чи вдасться меру Буряку дожити до кінця другого терміну і до чого тут Коломойський
Проліт глав ОДА повз мерські крісла. Чому програли Кучер, Борзов та Коваль