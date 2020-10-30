Директора порта "Южный" арестовали за подозрение в коррупционной схеме на 50 млн

Срок действия меры пресечения - 60 суток

Срок действия меры пресечения - 60 суток

Рixabay

Высший антикоррупционный суд применил к первому заместителю директора ГП "Морской торговый порт "Южный", который подозревается в организации коррупционной схемы, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 21,2 млн грн.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВАКС в Facebook.

Отмечается, что срок действия меры пресечения - 60 суток, который исчисляется со дня задержания - с 27 октября 2020 года.

Также сообщается, что в случае внесения залога, на подозреваемого также возлагаются процессуальные обязанности. В частности, он обязан носить электронное средство контроля (браслет). Он также должен сдать в соответствующие органы государственной власти паспорта и другие документы, которые дают право на въезд и выезд с территории Украины.

"Срок действия постановления в части возложенных обязанностей – до 26 декабря 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Кроме этого, ВАКС отправил под круглосуточный домашний арест еще одну подозреваемую в деле.

Срок действия меры пресечения - до 26 декабря 2020 года включительно.

Напомним, на днях стало известно, что руководство порта "Южный" раскрыли на масштабной схеме в 47,5 млн грн.