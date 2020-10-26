14:35  26 октября
В Украине на 25% выросли цены на газ: кто будет платить больше
15:58  26 октября
В горсовете Харькова анонсировали видеообращение Кернеса к жителям города
13:54  26 октября
Результаты выборов мэра Киева планируют объявить до 6 ноября - ТИК
UA | RU
UA | RU
26 октября 2020, 11:39 9

На Харьковщине неизвестные избили экс-министра агрополитики Швайку

26 октября 2020, 11:39 9
Читайте також українською мовою
Бывшему министру разбили голову
Бывшему министру разбили голову
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Бывший министр аграрной политики (с 27 февраля по 2 декабря 2014 года), бывший председатель Харьковской областной организации партии "Свобода" Игорь Швайка сообщил, что двое неизвестных в масках избили его утром 26 октября.

Об этом Швайка написал в Facebook, передает RegioNews.

Хорошее" начало рабочей недели... Копаешь участок за забором, травку планирую посеять, останавливается машина, выбегают двое в масках с битами", - написал он.

По данному факту следователями Люботинського отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, в 2014 году Швайка был министром аграрной политики во время правления первого постреволюционного правительства Арсения Яценюка. До этого назначения он был нардепом от "Свободы". В апреле 2014 года аграрии выразили недоверие министру.

политика преступление Харьков больницы Избиение
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Предварительные итоги местных выборов: проигрыш "Слуги народа" и реванш "ЕС" и ОПЗЖ на фоне триумфа региональных элит
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Кирилл Сазонов
Все блоги »