На Харьковщине неизвестные избили экс-министра агрополитики Швайку

Бывшему министру разбили голову

Бывшему министру разбили голову

Фото: из открытых источников

Бывший министр аграрной политики (с 27 февраля по 2 декабря 2014 года), бывший председатель Харьковской областной организации партии "Свобода" Игорь Швайка сообщил, что двое неизвестных в масках избили его утром 26 октября.

Об этом Швайка написал в Facebook, передает RegioNews.

Хорошее" начало рабочей недели... Копаешь участок за забором, травку планирую посеять, останавливается машина, выбегают двое в масках с битами", - написал он.

По данному факту следователями Люботинського отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, в 2014 году Швайка был министром аграрной политики во время правления первого постреволюционного правительства Арсения Яценюка. До этого назначения он был нардепом от "Свободы". В апреле 2014 года аграрии выразили недоверие министру.