Авария на киевском коллекторе: пострадавший коммунальщик умер в больнице
Мужчина пытался помочь коллегам, он работал сварщиком
Мужчина пытался помочь коллегам, он работал сварщиком
В результате аварии в Новодарницком канализационном коллекторе скончался в реанимации один из рабочих.
Как передает RegioNews, об этом сообщил гендиректор "Киевводоканала" Дмитрий Новицкий.
Электрогазосварщик 6 разряда Анатолий Лысюк, 1959 г.р., пытался оказать помощь своим коллегам, которые работали на глубине, но получил травмы, от которых скончался в больнице", - говорится в сообщении.
Известно, что еще двое мужчин получили травмы различной степени тяжести - один находится в больнице, другой лечится дома.
Гендиректор "Киевводоканала” заверил, что служебное расследование продолжается.
Напомним, инцидент произошел 28 октября на перекрестке улицы Тростянецкой и Харьковского шоссе во время проведения ремонтных работ.
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