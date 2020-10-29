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29 октября 2020, 10:11 3

Авария на киевском коллекторе: пострадавший коммунальщик умер в больнице

29 октября 2020, 10:11 3
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Мужчина пытался помочь коллегам, он работал сварщиком
Мужчина пытался помочь коллегам, он работал сварщиком
Фото: из открытых источников
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В результате аварии в Новодарницком канализационном коллекторе скончался в реанимации один из рабочих.

Как передает RegioNews, об этом сообщил гендиректор "Киевводоканала" Дмитрий Новицкий.

Электрогазосварщик 6 разряда Анатолий Лысюк, 1959 г.р., пытался оказать помощь своим коллегам, которые работали на глубине, но получил травмы, от которых скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Известно, что еще двое мужчин получили травмы различной степени тяжести - один находится в больнице, другой лечится дома.

Гендиректор "Киевводоканала” заверил, что служебное расследование продолжается.

Напомним, инцидент произошел 28 октября на перекрестке улицы Тростянецкой и Харьковского шоссе во время проведения ремонтных работ.

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