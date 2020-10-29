В Киеве ТИК начала получать оригиналы протоколов голосования
Результаты выборов должны быть установлены до 6 ноября 2020 года
Результаты выборов должны быть установлены до 6 ноября 2020 года
Киевская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) в ночь на четверг начала принимать оригиналы протоколов голосования на местных выборах.
Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила председатель комиссии Валентина Королькова, передает RegioNews.
Сегодня (в четверг - ред.) в 2:00 ночи мы приняли первый протокол территориальной избирательной комиссии. Это Печерск. Мы принимали их до 4 часов ночи", - рассказала Королькова.
Она добавила, что Киевская городская ТИК работает в режиме непрерывного заседания и в четверг, 29 октября, продолжает принимать протоколы.
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