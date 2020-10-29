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29 октября 2020, 14:03 5

В Киеве ТИК начала получать оригиналы протоколов голосования

29 октября 2020, 14:03 5
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Фото: из открытых источников
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Киевская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) в ночь на четверг начала принимать оригиналы протоколов голосования на местных выборах.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила председатель комиссии Валентина Королькова, передает RegioNews.

Сегодня (в четверг - ред.) в 2:00 ночи мы приняли первый протокол территориальной избирательной комиссии. Это Печерск. Мы принимали их до 4 часов ночи", - рассказала Королькова.

Она добавила, что Киевская городская ТИК работает в режиме непрерывного заседания и в четверг, 29 октября, продолжает принимать протоколы.

Напомним, стало известно, когда могут пройти повторные выборы мэра Борисполя.

Киев ТИК Местные выборы протокол голосование
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