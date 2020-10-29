В Киеве ТИК начала получать оригиналы протоколов голосования

Результаты выборов должны быть установлены до 6 ноября 2020 года

Результаты выборов должны быть установлены до 6 ноября 2020 года

Фото: из открытых источников

Киевская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) в ночь на четверг начала принимать оригиналы протоколов голосования на местных выборах.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила председатель комиссии Валентина Королькова, передает RegioNews. Сегодня (в четверг - ред.) в 2:00 ночи мы приняли первый протокол территориальной избирательной комиссии. Это Печерск. Мы принимали их до 4 часов ночи", - рассказала Королькова. Она добавила, что Киевская городская ТИК работает в режиме непрерывного заседания и в четверг, 29 октября, продолжает принимать протоколы. Напомним, стало известно, когда могут пройти повторные выборы мэра Борисполя.

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