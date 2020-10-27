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27 октября 2020, 17:14 1

В Украине началась вакцинация от гриппа – Минздрав

27 октября 2020, 17:14 1
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К эпидсезону 2020-2021 годов в Украину поставлено 665 тысяч доз вакцины против гриппа
К эпидсезону 2020-2021 годов в Украину поставлено 665 тысяч доз вакцины против гриппа
Фото из открытых источников
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В ближайшее время Минздрав поставит в учреждения здравоохранения 40 тысяч доз вакцины против гриппа для вакцинации медработников, которые работают с больными коронавирусом.

Об этом сообщил заместитель Министра здравоохранения — Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет RegioNews со ссылкой на Минздрав Украины.

Циркуляция вирусов гриппа во время пандемии COVID-19 в осенние и зимние месяцы может иметь тяжелые последствия для уязвимых групп населения. Поэтому важным приоритетом в этом сезоне является вакцинация медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19", — отметил Виктор Ляшко.

По словам заместителя Министра здравоохранения, для эпидсезона 2020-2021 годов в Украину поставлено 500 тысяч доз вакцины "Ваксигрип Тетра" (производитель — "Санофи Пастер", Франция); 45 тысяч доз вакцины "Инфлувак ("Абботт Биолоджикалз Б.В.", Нидерланды); 120 тысяч доз вакцины "Джиси Флю" ("Грин Кросс Корпорейшн", Южная Корея).

Напомним, в Украине в этом году ожидают четыре штамма гриппа - СНБО.

Украина вакцина грипп Минздрав Виктор Ляшко
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