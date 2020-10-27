В Україні розпочалась вакцинація від грипу – МОЗ

До епідсезону 2020–2021 років в Україну поставлено 665 тисяч доз вакцини проти грипу

До епідсезону 2020–2021 років в Україну поставлено 665 тисяч доз вакцини проти грипу

Фото з відкритих джерел

Найближчим часом МОЗ поставить у заклади охорони здоров’я 40 тисяч доз вакцини проти грипу для щеплення медпрацівників, які працюють з хворими на коронавірус.

Про це повідомив заступник Міністра охорони здоров’я — Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише RegioNews з посиланням на МОЗ України. Циркуляція вірусів грипу під час пандемії COVID-19 в осінні та зимові місяці може мати важкі наслідки для вразливих груп населення. Тож важливим пріоритетом у цьому сезоні є вакцинація медпрацівників, що надають допомогу пацієнтам та реалізують заходи боротьби з COVID-19", — зазначив Віктор Ляшко. За словами заступника Міністра охорони здоров’я, до епідсезону 2020–2021 років в Україну поставлено 500 тисяч доз вакцини "Ваксігрип Тетра" (виробник — "Санофі Пастер", Франція); 45 тисяч доз вакцини "Інфлувак ("Абботт Біолоджікалз Б.В.", Нідерланди); 120 тисяч доз вакцини "Джісі Флю" ("Грін Кросс Корпорейшн", Південна Корея). Нагадаємо, в Україні цього року очікують на чотири штами грипу - РНБО.

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