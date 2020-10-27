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27 октября 2020, 15:58 2

В представительстве Зеленского в Крыму объяснили, почему на полуострове произошел водный кризис

27 октября 2020, 15:58 2
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Причиной является замещение населения на полуострове
Причиной является замещение населения на полуострове
Фото из открытых источников
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В представительстве президента Украины в Крыму объяснили, почему оккупированный полуостров столкнулся с водным кризисом. Причиной этого, в частности, является замещение населения на полуострове.

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крыму Тамила Ташева, пишет RegioNews.

По ее словам, причиной водного кризиса является замещение населения на полуострове, в частности, из-за завоза дополнительного населения, а также военные базы, которые расходуют большое количество воды.

В представительстве президента настаивают, что возобновление водоснабжения невозможно к деоккупации полуострова. Ответственность за гражданское население сегодня лежит на государстве-оккупанте.

"У нее (России, - ред.) было шесть с половиной лет на эти проблемные вопросы", - сказала она.

Напомним, с начала оккупации в Крым переселили 500 тысяч россиян.

Украина Офис президента вода Крым оккупация
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