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24 октября 2020, 19:55 10

Авиакатастрофа под Харьковом: Туринский отстранен, Зеленский ждет отчет Уруского

24 октября 2020, 19:55 10
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Накануне Уруский сообщил, что причины катастрофы установлены
Накануне Уруский сообщил, что причины катастрофы установлены
Фото: ГСЧС
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Министерство обороны Украины отстранило генерал-майора Александра Туринского с должности начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба до окончательного официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы самолета АН-26Ш.

Об этом в Facebook сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает RegioNews.

"Генерал-майор Александра Туринского отстранен от исполнения обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба приказом Министра обороны Украины до окончательного официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы самолета АН-26Ш под Чугуевом", - написал губернатор.

Кучер в очередной раз указал на необходимость привлечения к ответственности виновных в гибели 26 украинских курсантов и офицеров.

"Убежден, что виновные в этой трагедии должны быть названы и наказаны украинским судом. Так не должно быть, чтобы виновные в гибели наших курсантов и офицеров избежали ответственности и справедливого наказания за свои действия или бездействие", — написал он.

Как сообщается, работа правительственной комиссии во главе с вице-премьером Олегом Уруским продолжается. Накануне он во время брифинга сообщил, что причины катастрофы уже установлены, и на следующем заседании Кабинета министров Украины они будут изложены.

"На технические неполадки наложился человеческий фактор. Плюс серьезные системные нарушения в организации полетов по обеспечению безопасности", — рассказал вице-премьер о первых результатах работы комиссии, отчета которой ждут и в Офисе президента Украины.

Также известно, что сам Александр Туринский ушел на больничный, и сейчас обязанности начальника университета временно исполняет его заместитель.

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