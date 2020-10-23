Авиакатастрофа АН-26: Стало известно, когда озвучат отчет касательно аварии

Это произойдет на заседании правительства

Это произойдет на заседании правительства

Фото из открытых источников

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы АН-26 озвучит отчет по аварии на следующей неделе. Доклад озвучат на заседании правительства.

Об этом заявил на брифинге председатель комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает RegioNews.

По словам председателя комиссии, все, что он может сказать, это то, что причины установлены, а все организационные мероприятия осуществлены (захоронения погибших курсантов и выплаты).

"Комиссия осуществит свой доклад на следующей неделе на заседании правительства. После чего будет организован брифинг для журналистов, где мы подробно обо всем расскажем", - заявил он.

Уруский сказал, что более детально об этом расскажут "в среду или четверг".

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.