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23 октября 2020, 13:58 7

Авиакатастрофа АН-26: Стало известно, когда озвучат отчет касательно аварии

23 октября 2020, 13:58 7
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Это произойдет на заседании правительства
Это произойдет на заседании правительства
Фото из открытых источников
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Правительственная комиссия по расследованию катастрофы АН-26 озвучит отчет по аварии на следующей неделе. Доклад озвучат на заседании правительства.

Об этом заявил на брифинге председатель комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает RegioNews.

По словам председателя комиссии, все, что он может сказать, это то, что причины установлены, а все организационные мероприятия осуществлены (захоронения погибших курсантов и выплаты).

"Комиссия осуществит свой доклад на следующей неделе на заседании правительства. После чего будет организован брифинг для журналистов, где мы подробно обо всем расскажем", - заявил он.

Уруский сказал, что более детально об этом расскажут "в среду или четверг".

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

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