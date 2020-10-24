Авіатроща під Харковом: Туринський відсторонений, Зеленський чекає звіт Уруського

Напередодні Уруський повідомив, що причини катастрофи встановлені

Напередодні Уруський повідомив, що причини катастрофи встановлені

Фото: ДСНС

Міністерство оборони України відсторонило генерал-майора Олександра Туринського з посади начальника Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба до остаточного офіційного встановлення всіх обставин і причин катастрофи літака АН-26Ш.

Про це у Facebook повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, передає RegioNews.

"Генерал-майора Олександра Туринського відсторонено від виконання обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба наказом Міністра оборони України до остаточного офіційного встановлення всіх обставин та причин катастрофи літака АН-26Ш під Чугуєвом", - написав губернатор.

Кучер в черговий раз вказав на необхідність залучення до відповідальності винних у загибелі 26 українських курсантів і офіцерів.

"Переконаний, що винні в цій трагедії повинні бути названі і покарані українським судом. Так не повинно бути, щоб винні в загибелі наших курсантів та офіцерів уникли відповідальності і справедливого покарання за свої дії або бездіяльність", — написав він.

Як повідомляється, робота урядової комісії на чолі з віцепрем'єром Олегом Уруським триває. Напередодні він під час брифінгу повідомив, що причини катастрофи вже встановлені, і на наступному засіданні Кабінету міністрів України вони будуть викладені.

"На технічні неполадки наклався людський фактор. Плюс системні серйозні порушення в організації польотів по забезпеченню безпеки", — розповів віцепрем'єр про перші результати роботи комісії, звіту якої чекають і в Офісі президента України.

Також відомо, що сам Олександр Туринський пішов на лікарняний, і зараз обов'язки начальника університету тимчасово виконує його заступник.