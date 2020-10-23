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23 октября 2020, 15:31 4

На Виннитчине поймали бывшего руководителя карьера на нелегальной добыче известняка

23 октября 2020, 15:31 4
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Противоправная деятельность чиновника нанесла государству убытки на почти 150 миллионов гривен
Противоправная деятельность чиновника нанесла государству убытки на почти 150 миллионов гривен
Фото: СБУ
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В Винницкой области Служба безопасности Украины задокументировала факты хищения государственных полезных ископаемых директором госпредприятия горно-добывающей отрасли.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Чиновник организовал схему незаконного сбыта известняка с территории одного из месторождений региона без соответствующих разрешений. Для нелегальной добычи и транспортировки недр он привлекал специальную грузовую технику, в том числе арендованную у местных предпринимателей", - говорится в сообщении.

После переработки известняка на мощностях госучреждения фигурант реализовывал готовую продукцию коммерческим структурам из разных регионов страны.

Установлено, что за дело было незаконно добыто более 58 тысяч м3 полезных ископаемых. По оценкам экспертов, противоправная деятельность фигуранта нанесла государству убытки на почти 150 миллионов гривен.

В настоящее время бывшему директору ГП сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 240 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Ранее сообщалось, что на Винниччине поймали на коррупции должностных лиц Подольской таможни.

СБУ деньги бюджет правоохранители предприятие предприниматели
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