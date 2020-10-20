В СБУ зафиксировали факты принудительной вербовки боевиками жителей Донбасса

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех виновных лиц

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех виновных лиц

Фото: из открытых источников

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили факты принудительного склонения жителей временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области к участию в противоправной деятельности террористических группировок так называемой "ЛНР".

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что главари боевиков заставляют местных жителей вступать в незаконные вооруженные формирования. Для этого они создают искусственные препятствия при трудоустройстве.

Злоумышленники втягивают мирных жителей в свои группировки из-за запрета выезда на подконтрольную украинской власти территорию, в том числе для получения социальных выплат. Отказ от постановкина "военный учет" является поводом для дискриминации и репрессий", - говорится в сообщении.

Оперативники СБУ задокументировали факты силового вовлечение местного жителя в ряды боевиков. Злоумышленники используя угрозы и запугивания, заставляли мужчину становиться на учет в так называемом "военкомате ЛНР" и принимать "присягу".

Принудительный характер "мобилизационных процессов" на временно неподконтрольной украинской власти территории нарушает нормы международного права, а также конституционные права и свободы граждан.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Ранее сообщалось, что с начала года Служба безопасности Украины нейтрализовала 460 киберинцидентов и кибератак на органы государственной власти и критически важные объекты инфраструктуры.