18:29  20 октября
Избирательные участки Киева обеспечили масками и дезинфекторами – Кличко
18:54  20 октября
Председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна шестой раз отстранили от должности
17:45  20 октября
Боевики обстреляли силы ООС возле Светлодарска и Майорска - штаб
UA | RU
UA | RU
20 октября 2020, 15:41 10

В СБУ зафиксировали факты принудительной вербовки боевиками жителей Донбасса

20 октября 2020, 15:41 10
Читайте також українською мовою
Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех виновных лиц
Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех виновных лиц
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили факты принудительного склонения жителей временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области к участию в противоправной деятельности террористических группировок так называемой "ЛНР".

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что главари боевиков заставляют местных жителей вступать в незаконные вооруженные формирования. Для этого они создают искусственные препятствия при трудоустройстве.

Злоумышленники втягивают мирных жителей в свои группировки из-за запрета выезда на подконтрольную украинской власти территорию, в том числе для получения социальных выплат. Отказ от постановкина "военный учет" является поводом для дискриминации и репрессий", - говорится в сообщении.

Оперативники СБУ задокументировали факты силового вовлечение местного жителя в ряды боевиков. Злоумышленники используя угрозы и запугивания, заставляли мужчину становиться на учет в так называемом "военкомате ЛНР" и принимать "присягу".

Принудительный характер "мобилизационных процессов" на временно неподконтрольной украинской власти территории нарушает нормы международного права, а также конституционные права и свободы граждан.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Ранее сообщалось, что с начала года Служба безопасности Украины нейтрализовала 460 киберинцидентов и кибератак на органы государственной власти и критически важные объекты инфраструктуры.

Донбасс СБУ разведка боевики Луганская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Прикарпатье
История николаевской ОПЗЖ. Как не нужно вести партийное строительство на местах, чтобы не растерять рейтинги
Все публикации »
Александр Костенко
Виктор Таран
Кирилл Сазонов
Все блоги »