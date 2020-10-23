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23 октября 2020, 14:09 4

Борьба с контрабандой: на Буковине блокировали вывоз товаров военного назначения

23 октября 2020, 14:09 4
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Такой "товар" может использоваться для создания оружия, а также военной и специальной техники
Такой "товар" может использоваться для создания оружия, а также военной и специальной техники
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины предотвратила незаконное перемещение через таможенную границу товаров военного назначения, которые подлежат обязательному государственному экспертному контролю.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Житель одного из райцентров Черновицкой области пытался переправить в одну из стран ЕС 55 комплектующих для приборов измерения ионизирующего излучения. Это оборудование, по выводам экспертов, может использоваться для создания оружия, а также военной и специальной техники.

Мужчина перевозил детали на собственном автомобиле в режиме "зеленого коридора" с сокрытием от таможенного контроля. Правоохранители задержали транспортное средство с товаром в пункте пропуска "Порубное-Сирет" Буковинской таможни", - говорится в сообщении.

Следователями Управления СБ Украины в Черновицкой области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила на Ровенщине схрон с большим количеством военных средств поражения и взрывчатки.

СБУ оружие граница контрабанда товары
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