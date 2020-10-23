Борьба с контрабандой: на Буковине блокировали вывоз товаров военного назначения
Служба безопасности Украины предотвратила незаконное перемещение через таможенную границу товаров военного назначения, которые подлежат обязательному государственному экспертному контролю.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Житель одного из райцентров Черновицкой области пытался переправить в одну из стран ЕС 55 комплектующих для приборов измерения ионизирующего излучения. Это оборудование, по выводам экспертов, может использоваться для создания оружия, а также военной и специальной техники.
Мужчина перевозил детали на собственном автомобиле в режиме "зеленого коридора" с сокрытием от таможенного контроля. Правоохранители задержали транспортное средство с товаром в пункте пропуска "Порубное-Сирет" Буковинской таможни", - говорится в сообщении.
Следователями Управления СБ Украины в Черновицкой области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила на Ровенщине схрон с большим количеством военных средств поражения и взрывчатки.