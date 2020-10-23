В Киеве задержали прокурора и старшего инспектора полиции за вымогательство взятки

За 10 тысяч долларов они обещали снять арест с недвижимого имущества местного жителя

За 10 тысяч долларов они обещали снять арест с недвижимого имущества местного жителя

Фото: СБУ

В столице Служба безопасности Украины задержала прокурора местной прокуратуры и старшего инспектора Нацполиции за вымогательство взятки.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Старший инспектор по особым поручениям управления оперативной поддержки Нацполиции по предварительному сговору с прокурором одной из местных прокуратур столицы требовали 10 тысяч у местного жителя. За эту сумму сообщники обещали мужчине снять арест с его недвижимого имущества", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали получение полицейским первой части взятки и задержали его во время получения остальной суммы.

В ходе обысков по месту работы злоумышленников правоохранители изъяли материалы производства о наложении ареста на имущество потерпевшего, деньги, полученные первым "траншем". У прокурора дополнительно было выявлено более 2 тысяч долларов, происхождение которых он не смог объяснить.

В настоящее время оба фигуранта задержаны по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей частного вуза на получении взяток за поступление и легализацию иностранцев.