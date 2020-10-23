В Киеве задержали прокурора и старшего инспектора полиции за вымогательство взятки
В столице Служба безопасности Украины задержала прокурора местной прокуратуры и старшего инспектора Нацполиции за вымогательство взятки.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.
Старший инспектор по особым поручениям управления оперативной поддержки Нацполиции по предварительному сговору с прокурором одной из местных прокуратур столицы требовали 10 тысяч у местного жителя. За эту сумму сообщники обещали мужчине снять арест с его недвижимого имущества", - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы задокументировали получение полицейским первой части взятки и задержали его во время получения остальной суммы.
В ходе обысков по месту работы злоумышленников правоохранители изъяли материалы производства о наложении ареста на имущество потерпевшего, деньги, полученные первым "траншем". У прокурора дополнительно было выявлено более 2 тысяч долларов, происхождение которых он не смог объяснить.
В настоящее время оба фигуранта задержаны по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в Киеве Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей частного вуза на получении взяток за поступление и легализацию иностранцев.