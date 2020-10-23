14:39  23 октября
В Киеве задержали прокурора и старшего инспектора полиции за вымогательство взятки
10:59  23 октября
В Украине обновили карантинные зоны: какие города "покраснели"
17:28  23 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Шумы
UA | RU
UA | RU
23 октября 2020, 14:39 11

В Киеве задержали прокурора и старшего инспектора полиции за вымогательство взятки

23 октября 2020, 14:39 11
Читайте також українською мовою
За 10 тысяч долларов они обещали снять арест с недвижимого имущества местного жителя
За 10 тысяч долларов они обещали снять арест с недвижимого имущества местного жителя
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

В столице Служба безопасности Украины задержала прокурора местной прокуратуры и старшего инспектора Нацполиции за вымогательство взятки.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Старший инспектор по особым поручениям управления оперативной поддержки Нацполиции по предварительному сговору с прокурором одной из местных прокуратур столицы требовали 10 тысяч у местного жителя. За эту сумму сообщники обещали мужчине снять арест с его недвижимого имущества", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали получение полицейским первой части взятки и задержали его во время получения остальной суммы.

В ходе обысков по месту работы злоумышленников правоохранители изъяли материалы производства о наложении ареста на имущество потерпевшего, деньги, полученные первым "траншем". У прокурора дополнительно было выявлено более 2 тысяч долларов, происхождение которых он не смог объяснить.

В настоящее время оба фигуранта задержаны по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей частного вуза на получении взяток за поступление и легализацию иностранцев.

взятка СБУ прокурор Нацполиция Уголовная ответственность
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Роман Гах: Старая власть готовится к фальсификациям. Решается судьба Борщаговской ОТГ – или развитие, или хаос
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Сазонов
Александр Костенко
Все блоги »