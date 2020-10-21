Ученики 1-4 классов вернутся в школы после осенних каникул - Шкарлет

Форма обучения 5-11 классов будет зависеть от эпидемической ситуации в Украине

Форма обучения 5-11 классов будет зависеть от эпидемической ситуации в Украине

Фото: Черновицкий проминь

После окончания осенних каникул ученики младших классов вернутся на обучение в классы, ученики старшей школы будут учиться в смешанном или дистанционном формате.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет, пишет RegioNews.

Мы совместно с Минздравом будем обеспечивать обучение 1-4 классов в очном формате (после каникул), а 5-11 классов – в зависимости от эпидемического уровня: в смешанном или дистанционном форматах", - сообщил и.о. министра образования и науки.

Также Сергей Шкарлет проинформировал, что приоритетом для министерства является обучение в полноформатном режиме. Однако, в зависимости от эпидемического цвета региона кое-кто начнет после каникул очное обучение, некоторые, если это будет "красная" зона, останется на дистанционном.

Напомним, в Минобразования рассказали, как будут повышать зарплаты учителям до 2021 года.