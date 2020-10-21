В Киеве почти все школы отправили на каникулы

Они будут продолжаться до 29 октября

Они будут продолжаться до 29 октября

Фото: flickr

Сегодня, 21 октября 422 школы Киева ушли на каникулы, еще 6 школ продолжают работать по триместровой системе обучения.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, такое решение обусловлено тем, что, по мнению специалистов Министерства здравоохранения, такой шаг позволит уменьшить распространение коронавируса.

Также в последнее время ситуация в учебных заведениях с заболеваемостью учителей и учеников существенно ухудшилась.

Еще одной причиной досрочных каникул, по словам Кличко, стало размещение участков в школах, их нужно подготовить к избирательному процессу.

В частности, и сделать усиленную дезинфекцию. Такую же дезинфекцию проведут в школах перед восстановлением учебного процесса. То есть перед 29 октября", - сказал Кличко.

Напомним, на Буковине 40% школьников перешли на дистанционку из-за вспышки коронавируса, на каникулах находятся 104 учебных заведения.