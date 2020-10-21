За нынешний бюджет Борщаговки можно было ежегодно строить по новой школе, - Мартынов

Бюджет Софиевской Борщаговки за 12 лет вырос более чем в 20 раз

Бюджет Софиевской Борщаговки за 12 лет вырос более чем в 20 раз

Фото: из открытых источников

Благодаря реформе децентрализации бюджеты сел выросли, однако местные власти используют их неэффективно.

Об этом в интервью заявил известный девелопер, который застраивает Софиевскую Борщаговку, Андрей Мартынов, передает RegioNews. По его словам, старые власти не имеют видения и желания развивать громады. "Они с советских времен привыкли жить стереотипами. Пример - в 2008 году, когда я пришел сюда строить, бюджет села (Софиевской Борщаговки, - ред.) был 8 млн, через 12 лет, что я здесь строю, бюджет Софиевской Борщаговки - 250 млн. То есть более чем в 20 раз вырос", - сказал Мартынов. Он отметил, что такая ситуация вызывает вопросы к власти - почему не построены школы и детские сады. Большой вопрос у меня к власти, почему имея такой бюджет, ничего не построено. Почему люди продолжают приходить ко мне и задают вопрос, когда будут государственные школы и садики? Мы платим очень большие взносы. За эти деньги можно ежегодно строить по новой школе", - отметил Мартынов. Напомним, 25 октября в Украине проходят местные выборы. Жители Борщаговской ОТГ, образовавшаяся в результате объединения Софиивськоих Борщаговки, Петропавловской Борщаговки и села Чайки, избирать председателя объединенной общины и депутатов совета ОТГ. Ранее сообщалось, что Андрей Мартынов, который сам строил планы баллотироваться на голову ОТГ, решил поддержать своего партнера - кандидата от партии "Слуга народа" Романа Гаха .

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