Рада планирует уволить министра экономики Петрашко

Проект постановления появился на сайте парламента

Проект постановления появился на сайте парламента

Фото: из открытых источников

В Верховную Раду внесли проект постановления об увольнении с должности министра развития экономики, торговли и сельского Игоря Петрашко.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

Известно, что с этой инициативой выступили 16 народных депутатов от партий "Слуга народа", "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

В статусе документа указано, что его передали на рассмотрение профильного комитета парламента.

Согласно пояснительной записке, депутаты обосновывают эту инициативу неудовлетворительной деятельностью министра.

Напомним, Зеленский приказал Кабмину представить стратегию экономического развития государства до 2030 года, правительство уже провело полноценный аудит государства.