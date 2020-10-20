18:29  20 октября
Избирательные участки Киева обеспечили масками и дезинфекторами – Кличко
18:54  20 октября
Председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна шестой раз отстранили от должности
17:45  20 октября
Боевики обстреляли силы ООС возле Светлодарска и Майорска - штаб
UA | RU
UA | RU
20 октября 2020, 18:29 1

На Киевщине сотрудница горрайонного суда распространяла наркотики

20 октября 2020, 18:29 1
Читайте також українською мовою
Ей сообщено о подозрении
Ей сообщено о подозрении
Рixabay
Читайте також
українською мовою

За процессуального руководства Белоцерковской местной прокуратуры сообщено о подозрении должностному лицу горрайонного суда, которое распространяло наркотики.

Об этом сообщила прокуратура в Киевской области, информирует RegioNews.

По данным следствия, в августе этого года сотрудница суда приобрела около 13 граммов каннабиса, который затем, имея доступ в места содержания обвиняемых, сбыла одному из подсудимых путем прямой передачи из рук в руки.

Пока фигурантке производства сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Львовщине ликвидировали канал поставки наркотиков в Лычаковскую исправительную колонию.

суд криминал наркотики прокуратура дело
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Прикарпатье
История николаевской ОПЗЖ. Как не нужно вести партийное строительство на местах, чтобы не растерять рейтинги
Все публикации »
Александр Костенко
Виктор Таран
Кирилл Сазонов
Все блоги »