На Киевщине сотрудница горрайонного суда распространяла наркотики

Ей сообщено о подозрении

Ей сообщено о подозрении

Рixabay

За процессуального руководства Белоцерковской местной прокуратуры сообщено о подозрении должностному лицу горрайонного суда, которое распространяло наркотики.

Об этом сообщила прокуратура в Киевской области, информирует RegioNews.

По данным следствия, в августе этого года сотрудница суда приобрела около 13 граммов каннабиса, который затем, имея доступ в места содержания обвиняемых, сбыла одному из подсудимых путем прямой передачи из рук в руки.

Пока фигурантке производства сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Львовщине ликвидировали канал поставки наркотиков в Лычаковскую исправительную колонию.