21:04  16 октября
В ТКГ не обсуждали создание свободной экономической зоны на Донбассе – Кравчук
16:39  16 октября
21-23 октября нардепы фракции "Слуга народа" поедут на Донбасс
18:12  16 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Водяное
UA | RU
UA | RU
16 октября 2020, 19:45 5

В Украине изменились правила дистанционного обучения: что известно

16 октября 2020, 19:45 5
Читайте також українською мовою
Нововведение расширяет возможности для обучения учеников
Нововведение расширяет возможности для обучения учеников
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 16 октября, вступило в силу новое положение о дистанционной форме получения учениками полного общего среднего образования.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования, передает RegioNews.

Отныне дистанционная форма обучения остается исключительно добровольной и требует подачи соответствующего заявления от родителей.

Теперь для обучения на дистанционной форме ученикам не нужно иметь высокий уровень обучения (10-12 баллов) - такую ​​возможность имеет любой ученик для реализации индивидуальной образовательной траектории", - говорится в сообщении.

В Минобразования добавили, что технологии дистанционного обучения позволяют продолжать образовательный процесс во время карантина и других чрезвычайных обстоятельств.

Новое положение также предусматривает, что обязательно должны учитываться интересы учеников при дистанционном обучении:

  • организация образовательного процесса должна обеспечивать регулярное и содержательное взаимодействие учителей с учениками;
  • при дистанционном обучении должны создаваться условия для обеспечения полноценного участия в образовательном процессе лиц с ООП с обязательным учетом индивидуальной программы развития;
  • учебное заведение обеспечивает регулярное отслеживание результатов обучения учеников, а также при необходимости оказание им поддержки в образовательном процессе;
  • для учеников, которые не могут принять участие в синхронном режиме взаимодействия по уважительным причинам, заведение обеспечивает использование других средств коммуникации, доступных для учеников - телефонной, почтовой связи и тому подобное;
  • организация образовательного процесса обязательно осуществляется с соблюдением требований по защите персональных данных, а также санитарных правил и норм по формированию расписания учебных занятий, упражнений для глаз и осанки, непрерывной продолжительности учебной деятельности с техническими средствами обучения, времени для выполнения домашних заданий и тому подобное.

При этом отмечается, что организация дистанционного обучения должна осуществляться в пределах рабочего времени преподавателей.

Напомним, мэр Житомира Сухомлин из-за выборов переводит детские садики на дистанционное обучение.

коронавирус ученики студент обучение Минобразования правила
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Мэр Умани заявил, что полностью выздоровел от COVID-19
16 октября 2020, 19:29
На Запорожской АЭС обнаружили вспышку COVID-19
16 октября 2020, 18:53
В Хмельницком кандидат в мэры от "слуг" просила студентов за нее агитировать
16 октября 2020, 18:31
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять президентскую партию в Хмельницкой области
Бывшие "слуги" и сторонники Саакашвили. Кто представляет "За майбутне" на севере Украины
Все публикации »
Виктор Таран
Петр Олещук
Владимир Фесенко
Все блоги »