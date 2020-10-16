В Украине изменились правила дистанционного обучения: что известно

Нововведение расширяет возможности для обучения учеников

Нововведение расширяет возможности для обучения учеников

Фото: flickr

Сегодня, 16 октября, вступило в силу новое положение о дистанционной форме получения учениками полного общего среднего образования.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования, передает RegioNews.

Отныне дистанционная форма обучения остается исключительно добровольной и требует подачи соответствующего заявления от родителей.

Теперь для обучения на дистанционной форме ученикам не нужно иметь высокий уровень обучения (10-12 баллов) - такую ​​возможность имеет любой ученик для реализации индивидуальной образовательной траектории", - говорится в сообщении.

В Минобразования добавили, что технологии дистанционного обучения позволяют продолжать образовательный процесс во время карантина и других чрезвычайных обстоятельств.

Новое положение также предусматривает, что обязательно должны учитываться интересы учеников при дистанционном обучении:

организация образовательного процесса должна обеспечивать регулярное и содержательное взаимодействие учителей с учениками;

при дистанционном обучении должны создаваться условия для обеспечения полноценного участия в образовательном процессе лиц с ООП с обязательным учетом индивидуальной программы развития;

учебное заведение обеспечивает регулярное отслеживание результатов обучения учеников, а также при необходимости оказание им поддержки в образовательном процессе;

для учеников, которые не могут принять участие в синхронном режиме взаимодействия по уважительным причинам, заведение обеспечивает использование других средств коммуникации, доступных для учеников - телефонной, почтовой связи и тому подобное;

организация образовательного процесса обязательно осуществляется с соблюдением требований по защите персональных данных, а также санитарных правил и норм по формированию расписания учебных занятий, упражнений для глаз и осанки, непрерывной продолжительности учебной деятельности с техническими средствами обучения, времени для выполнения домашних заданий и тому подобное.

При этом отмечается, что организация дистанционного обучения должна осуществляться в пределах рабочего времени преподавателей.

Напомним, мэр Житомира Сухомлин из-за выборов переводит детские садики на дистанционное обучение.