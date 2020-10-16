Суд над Нелей Штепой перенесли на 29 октября

Обвиняемая не пришла в суд из-за боязни коронавируса

Обвиняемая не пришла в суд из-за боязни коронавируса

Фото: Нацполиция Украины

Бывший мэр Славянска Неля Штепа не пришла в суд из-за страха заразиться коронавирусом: она болеет диабетом, а следовательно, находится в группе риска.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на 5 канал.

Обвиняемая Штепа имеет хроническое заболевание сахарным диабетом, что подтверждается документами, которые имеются в материалах дела. Поэтому она является лицом, которое уязвимо к коронавирусной болезни. Также ссылаются на то, что в Орджоникидзевском районном суде уже есть случай коронавируса. Поэтому они просят отложить судебное заседание", — сообщила Алина Лишенко, секретарь судьи по делу.

Представляющий сторону обвинения Александр Чекин считает, что зал судебного заседания позволяет разместить и обвиняемую, и защитников в зале с соблюдением установленной дистанции.

Есть средства личной защиты, то есть маски, костюмы. Почти все, что можно, суд не возражает использовать в целях защиты, и я считаю, что эти их действия — обвиняемой и ее защиты — это является затягиванием судебного процесса", — сказал он, добавив, что дело рассматривают уже около шести лет.

После дискуссии, прокурор все же признал уважительными аргументы обвиняемой, поэтому заседание перенесли на 29 октября.

Напомним, Штепу зарегистрировали кандидатом на пост главы Славянской ОТГ.