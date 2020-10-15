На Донбассе с начала суток зафиксировали пять нарушений режима "тишины"

В штабе отмечают, что ситуация остается контролируемой

В штабе отмечают, что ситуация остается контролируемой

В течение предыдущих суток на Донбассе зафиксировать три нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, на участках вблизи населенных пунктов Водяное и Новомихайловка противник вел огонь из стрелкового оружия. А вблизи Авдеевки зафиксированы одиночные выстрелы из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета.

Украинские защитники оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 15 октября, российско-оккупационные войска 5 раз нарушали режим тишины. Так, враг провоцировал украинских защитников, используя автоматические станковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки, а вблизи Причепиловки и Новотошковского - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, 14 октября в районах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение достигнутых договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.