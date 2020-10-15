09:22  15 октября
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки более 5 тысяч новых случаев
17:12  14 октября
В Черкассах разлилось 100 тысяч тонн азотного удобрения
08:13  15 октября
На Донбассе с начала суток зафиксировали пять нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
15 октября 2020, 08:13 2

На Донбассе с начала суток зафиксировали пять нарушений режима "тишины"

15 октября 2020, 08:13 2
Читайте також українською мовою
В штабе отмечают, что ситуация остается контролируемой
В штабе отмечают, что ситуация остается контролируемой
Читайте також
українською мовою

В течение предыдущих суток на Донбассе зафиксировать три нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, на участках вблизи населенных пунктов Водяное и Новомихайловка противник вел огонь из стрелкового оружия. А вблизи Авдеевки зафиксированы одиночные выстрелы из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета.

Украинские защитники оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 15 октября, российско-оккупационные войска 5 раз нарушали режим тишины. Так, враг провоцировал украинских защитников, используя автоматические станковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки, а вблизи Причепиловки и Новотошковского - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, 14 октября в районах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение достигнутых договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

ООС Донбасс война военные обстрел
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Только для избранных: кому и что должен Сухомлин
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию президента в Ровенской области
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Петр Олещук
Все блоги »