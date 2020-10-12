Зеленский сказал, когда может уволить Венедиктову

Он дал ей время до конца года

Он дал ей время до конца года

Фото из открытых источников

Президент Владимир Зеленский заявил, что ему нужен результат в борьбе с коррупцией. Он дал генпрокурору Ирине Венедиктовой время до конца года.

Об этом он заявил в интервью BBC, передает RegioNews.

Он отметил, что предыдущий глава Офиса генпрокурора Руслан Рябошапка не проявил себя на посту за 6 месяцев работы.

"Они могли не пересажать всех коррупционеров, я понимаю. Пол года очень мало, но должны быть шаги. Потому что мы должны отвечать перед обществом, которому мы обещали, что будут посадки", - заявил он.

Президент отметил, что дает нынешнему генпрокурору Ирине Венедиктовой время до конца 2020 года.

"Если новый генпрокурор не покажет до конца года своего результата, то я ей предоставлю такой же ответ (как и Рябошапці, - ред.)", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее Венедиктова похвасталась посадками коррупционеров.