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12 октября 2020, 10:58 2

Зеленский сказал, когда может уволить Венедиктову

12 октября 2020, 10:58 2
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Он дал ей время до конца года
Он дал ей время до конца года
Фото из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский заявил, что ему нужен результат в борьбе с коррупцией. Он дал генпрокурору Ирине Венедиктовой время до конца года.

Об этом он заявил в интервью BBC, передает RegioNews.

Он отметил, что предыдущий глава Офиса генпрокурора Руслан Рябошапка не проявил себя на посту за 6 месяцев работы.

"Они могли не пересажать всех коррупционеров, я понимаю. Пол года очень мало, но должны быть шаги. Потому что мы должны отвечать перед обществом, которому мы обещали, что будут посадки", - заявил он.

Президент отметил, что дает нынешнему генпрокурору Ирине Венедиктовой время до конца 2020 года.

"Если новый генпрокурор не покажет до конца года своего результата, то я ей предоставлю такой же ответ (как и Рябошапці, - ред.)", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее Венедиктова похвасталась посадками коррупционеров.

прокуратура генпрокурор президент увольнение коррупция
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