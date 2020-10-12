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12 октября 2020, 10:49 4

Полиция открыла еще три дела за нарушение избирательного законодательства

12 октября 2020, 10:49 4
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Больше всего правонарушений было зафиксировано в Киеве (35)
Больше всего правонарушений было зафиксировано в Киеве (35)
Фото: из открытых источников
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Украинскими полицейскими за прошедшие сутки в ЕРДР внесены сведения о трех уголовных правонарушениях. Всего же в течение суток в полицию поступило 167 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Больше всего сообщений зафиксировано в городе Киеве – 35, во Львовской – 33, в Житомирской – 11, в Днепропетровской – 10, по 9 – в Запорожской и Киевской, по 8 – в Одесской и Харьковской", - говорится в сообщении.

Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 3964 сообщения, связанных с избирательным процессом. В ЕРДР внесены сведения о 290 уголовных правонарушениях: 147 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 143 - связанные с избирательным процессом.

Напомним, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Ранее сообщалось, что в Центральной избирательной комиссии объяснили, как должна происходить охрана помещений избирательных комиссий органами Национальной полиции во время местных выборов.

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