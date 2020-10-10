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10 октября 2020, 15:30 1

В Херсоне в парке произошла стрельба, пострадал мужчина

10 октября 2020, 15:30 1
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Сейчас полиция выясняет детали инцидента
Сейчас полиция выясняет детали инцидента
Рixabay
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В Херсоне на набережной парка Славы накануне вечером произошла стрельба. В результате ранение получил мужчина.

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба полиции в Херсонской области.

Сообщение о происшествии поступило вчера, 9 октября, около 22:30 на спецлинию 102.

"На набережной парка Славы выявлен человек в окровавленной одежде. Также заявитель сообщил, что причастным к совершению преступления может быть человек, который передвигается на автомобиле иностранного производства с регистрационными номерами одной из европейских стран", - отметили в полиции.

В 22:35 на территории города был введен специальный план Перехват.

По данным полиции, потерпевшим является 35-летний житель областного центра. Предварительно установлено, что мужчина получил несколько огнестрельных ранений из неустановленного оружия. В 23:10 на территории Херсона и прилегающих к городу районов была введена в действие полицейская операция "Сирена".

Сейчас проводятся следственно-розыскные мероприятия по установлению причастного к покушению на убийство.

Напомним, на прошлой неделе в Одесской области посреди улицы расстреляли местного жителя.

Херсон ранение полиция криминал стрельба
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