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09 октября 2020, 17:32 3

Взломали более 100 миллионов аккаунтов: киберполиция задержала группу хакеров

09 октября 2020, 17:32 3
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Им грозит лишение свободы на срок до шести лет
Им грозит лишение свободы на срок до шести лет
Фото: Нацполиция
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Работники киберполиции разоблачили преступную хакерскую группу, которая занималась взломом компьютеров и электросетей и получала пароли доступа к различным системам интернет-банкинга, аккаунтам и электронных ящиках граждан.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции, передает RegioNews.

Работники киберполиции в Харьковской области... разоблачили организованную преступную группу хакеров, которые несанкционированно вмешивались в работу компьютеров и электросетей", - говорится в сообщении.

Правонарушители распространяли вредоносное программное обеспечение, которое давало возможность получить логины и пароли к онлайн-сервисам граждан.

К противоправной деятельности были привлечены хакеры из Киева и Харькова, а также лица, находящиеся в США, Германии, Китае, РФ и Вьетнаме.

Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты и деньги. Вещественные доказательства направлены на проведение экспертных исследований.

Во время предварительного осмотра техники было обнаружено около 100 миллионов дискредитированных логинов и паролей к различным системам интернет-банкинга, соцсетей пользователей украинского и международного сегмента Интернета", - добавили в киберполиции.

Фигурантам грозит лишение свободы на срок до шести лет, досудебное расследование продолжается.

Напомним, 23 сентября днем сайт Нацполиции атаковали хакеры и завалили фейками.

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