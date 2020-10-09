В Минздраве рассказали, сколько перечислили денег на выплату надбавок медикам

На вчерашний вечер было перечислено почти всем больницам 1 млрд 210 млн гривен

На вчерашний вечер было перечислено почти всем больницам 1 млрд 210 млн гривен

Фото из открытых источников

По состоянию на 9 октября на выплату надбавок медикам в больнице перечислено более 1 миллиарда гривен.

Об этом во время сегодняшнего брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует RegioNews.

"Мы четко сказали, что начиная с сентября наши медицинские работники будут получать соответствующие надбавки к своей заработной плате – 3650 грн для врача, 2500 грн для среднего медицинского персонала и 1250 грн для младшего медицинского персонала", - сообщил он.

Степанов добавил, что на вчерашний вечер было перечислено почти всем больницам 1 млрд 210 млн гривен.

"Более того, уже начали перечислять средства авансом за октябрь", - рассказал Степанов.

Также он заверил, что государство в полном объеме выплачивает ежемесячно 300% заработной платы медикам, работающим с больными COVID-19.

"В полном объеме мы выплачиваем эти средства каждого месяца. У нас была задержка при заключении договоров в конце апреля-начале мая. И мы об этом откровенно говорили, что у нас есть такая проблема, что сейчас мы заключаем договоры, но в то же время в полном объеме будут выплачены эти средства. Так и произошло. Мы заключили эти договоры, и Национальная служба здоровья Украины выплатила все средства", - проинформировал министр.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что Кабмин увеличит доплаты врачам в среднем на 3,5 тыс. гривен.