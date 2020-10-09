Заканчиваются места в коммунальных медучреждениях: Кличко обратился к правительству за помощью

В городе увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации

В городе увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации

Фото: из открытых источников

Городской глава Киева Виталий Кличко обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру здравоохранения Максиму Степанову с призывом предоставить коечный фонд и медиков для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях города.

Об этом он сказал на брифинге, передает RegioNews.

Я обращаюсь к премьер-министру и министру здравоохранения выполнить задекларированные обещания. И предоставить коечный фонд и специалистов для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях, расположенных в Киеве", - сказал мэр.

По его словам, речь идет об учреждениях Национальной академии медицинских наук, Минздрава и ведомственные медучреждения, которые находятся в столице.

Он подчеркнул, что в Киеве увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации.

На сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 1675 больных на коронавирус, из них 36 детей. 338 пациентов - в тяжелом состоянии, 527 получают кислородную поддержку, 46 - под аппаратами ИВЛ", - рассказал Кличко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине началась вторая волна коронавируса.