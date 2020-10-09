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09 октября 2020, 12:43 2

На Луганщине подорвался пожарный автомобиль, есть пострадавшие

09 октября 2020, 12:43 2
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Машина ремонту не подлежит
Машина ремонту не подлежит
Фото из открытых источников
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На Луганщине во время тушения огня подорвалась пожарная машина, трое людей получили травмы.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

ЧП произошло сегодня в 09:50 в районе с. Болотенне Станично-Луганского района. Там на взрывном устройстве подорвался пожарный автомобиль "АМУР".

В результате взрыва травмированы трех человек: водителя, мастера леса Станично-Луганского лесничества и сотрудника ГСЧС.

Отмечается, что всех пострадавших доставили в районную больницу, а пожарный автомобиль ремонту не подлежит.

Напомним, Луганская область будет просить международной помощи в восстановлении лесов.

Украина пожар спасатели ГСЧС Луганская область
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