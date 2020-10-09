На Луганщине подорвался пожарный автомобиль, есть пострадавшие

Машина ремонту не подлежит

Машина ремонту не подлежит

Фото из открытых источников

На Луганщине во время тушения огня подорвалась пожарная машина, трое людей получили травмы.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

ЧП произошло сегодня в 09:50 в районе с. Болотенне Станично-Луганского района. Там на взрывном устройстве подорвался пожарный автомобиль "АМУР".

В результате взрыва травмированы трех человек: водителя, мастера леса Станично-Луганского лесничества и сотрудника ГСЧС.

Отмечается, что всех пострадавших доставили в районную больницу, а пожарный автомобиль ремонту не подлежит.

Напомним, Луганская область будет просить международной помощи в восстановлении лесов.