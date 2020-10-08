09:42  08 октября
Более 5000 в сутки: поставлен новый антирекорд прироста больных COVID-19 в Украине
11:59  08 октября
В Сумах усилят карантин: мэр рассказал, что изменится
13:49  08 октября
В Украине на должность городского главы претендуют 7 кандидатов - КИУ
UA | RU
UA | RU
08 октября 2020, 11:49 4

В Харькове после скандала с концертом Поляковой выступила Билык: полиция открыла дело

08 октября 2020, 11:49 4
Читайте також українською мовою
Со слов организаторов концерта, мероприятие посетили 487 зрителей
Со слов организаторов концерта, мероприятие посетили 487 зрителей
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Харькове полиция открыла уголовное производство по факту нарушения карантина во время выступления Ирины Билык во Дворце студентов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В полиции Харькова отметили, что народная артистка устроила внеплановый концерт в понедельник, 5 октября. Все заходили в помещение в масках, на входе у зрителей замеряли температуру.

Это событие возмутило многих пользователей соцсети. Некоторые пишут: "зачем их пускают, из-за них могут Харьков перекрыть в зону карантина, где всем перекроют кислород", "волонтеры собирают деньги на помощь пострадавшим от пожаров, а кандидаты в депутаты деньги бросают в концерты".

Напомним, что Харьковская область лидирует по темпам распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что Степанов раскритиковал харьковскую власть за проведение концерта, который состоялся в городе 3 октября и на который пришло около 2 тысяч человек.

карантин закон полиция нарушение концерт
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Днепропетровска "первая лига": кандидаты в мэры Новомосковска, Павлограда и Никополя
Выборы-2020: почему Мелитополю не нужен мэр
Все публикации »
Сергей Гармаш
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »