В Харькове после скандала с концертом Поляковой выступила Билык: полиция открыла дело

Со слов организаторов концерта, мероприятие посетили 487 зрителей

Со слов организаторов концерта, мероприятие посетили 487 зрителей

Фото: из открытых источников

В Харькове полиция открыла уголовное производство по факту нарушения карантина во время выступления Ирины Билык во Дворце студентов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В полиции Харькова отметили, что народная артистка устроила внеплановый концерт в понедельник, 5 октября. Все заходили в помещение в масках, на входе у зрителей замеряли температуру.

Это событие возмутило многих пользователей соцсети. Некоторые пишут: "зачем их пускают, из-за них могут Харьков перекрыть в зону карантина, где всем перекроют кислород", "волонтеры собирают деньги на помощь пострадавшим от пожаров, а кандидаты в депутаты деньги бросают в концерты".

Напомним, что Харьковская область лидирует по темпам распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что Степанов раскритиковал харьковскую власть за проведение концерта, который состоялся в городе 3 октября и на который пришло около 2 тысяч человек.