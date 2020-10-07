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На Луганщине спасатели продолжают тушить последний очаг пожара
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07 октября 2020, 09:49 3

На Луганщине спасатели продолжают тушить последний очаг пожара

07 октября 2020, 09:49 3
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Очаг вблизи села Гавриловка на площади 150 га локализован
Очаг вблизи села Гавриловка на площади 150 га локализован
Фото: ГСЧС
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В Луганской области из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности, 9 очагов уже ликвидировано. Авиацией ГСЧС от начала ликвидации пожаров осуществлен сброс более 1,9 тысяч тонн воды.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

По состоянию на 7.00 7 октября, из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности, 9 очагов ликвидированы", - говорится в сообщении.

Так, продолжается тушение одного очага вблизи населенных пунктов Смоляниново, Боровеньки, Пурдовка и Гавриловка. Общая площадь центра - 4 тыс. 640 га. Ликвидированы - 4 тыс. 490 га, остается - 150 га (локализованы).

Для тушения привлечено 1 тыс. 154 человека и 294 единицы техники, из них от ГСЧС 387 человек личного состава и 102 единицы техники", - сообщили в ГСЧС.

В ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области найдены тела 11 человек. Кроме этого пострадало 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

Напомним, названы четыре источника возгорания пожаров на Луганщине, жертвами пожаров в Луганской области стали 11 человек.

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