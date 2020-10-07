Ситуация в ООС: российские наемники дважды нарушили режим "тишины"

Среди украинских военных никто не пострадал

Среди украинских военных никто не пострадал

Фото: из открытых источников

В течение предыдущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года во время заседания Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности ТУ "Восток" противник открывал неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи Зайцевого, а из стрелкового оружия – близ Водяного. Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Сообщается, что с начала текущих суток, 7 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - отмечают в штабе.

Кроме того, военнослужащие Объединенных сил продолжают помогать жителям Луганской области преодолевать последствия пожаров. В частности, в поселке Вороново военные продолжают расчищать заблокированы пути, разбирать завалы на объектах поселковой инфраструктуры и в разрушенных огнем частных домах.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе ответственности Оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.