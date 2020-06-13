Камбин отменил пробное ВНО, есть риск полной отмены оценивания - омбудсмен

В украинское образование хотят вернуть взятки и коррупцию, считает образовательный омбудсмен

В украинское образование хотят вернуть взятки и коррупцию, считает образовательный омбудсмен

Фото: flickr

Кабинет министров отменил проведение в Украине пробного ВНО, которое планировалось на 15 и 17 июня.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Так, внесены изменения в постановление № 392 об установлении в Украине карантина. Согласно изменениям, на время карантина запрещено посещение учебных заведений ее соискателями, кроме участия "во внешнем независимом оценивании, государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания, вступительных испытаниях, едином вступительном экзамене по иностранному языку, едином профессиональном вступительном испытании...".

В то же время, в 2020 году могут полностью отменить внешнее независимое оценивание, а не только пробное ВНО.

Такое мнение высказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачов.

Я получил информацию сразу из трех независимых источников, что в высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО вообще. Информация поступила от людей, которых я давно знаю и которым доверяю, хотя пока не подтверждена официально", - написал Горбачев.

По его убеждению, эта ситуация свидетельствует о том, что "воспользовавшись ситуацией с пандемией", некоторые люди намерены "вернуть в украинское образование взятки и коррупцию во время вступительных экзаменов в учреждениях высшего образования". Омбудсмен отметил, что отмену ВНО нельзя допустить.

Напомним, пробное ВНО в Украине не обязательно. Это платная услуга, которая имела целью дать возможность лучше подготовиться к основной сессии ВНО. Результаты пробного ВНО не учитывались при поступлении в высшие учебные заведения.

Ранее также сообщалось, что абитуриенты с оккупированных территорий смогут поступить в вузы без ВНО.