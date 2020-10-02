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02 октября 2020, 12:55 3

Смерть работницы посольства США в Киеве: появились новые подробности

02 октября 2020, 12:55 3
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Фото из открытых источников
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В Украину уже вылетели федеральные агенты США, которые вместе с нашими правоохранителями будут расследовать смерть американки, что погибла 30 сентября в столичной больнице.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ТСН.

По информации издания, ее муж - военный пресс-атташе. Здание судмедэкспертизы, куда привезли тело женщины, охраняют полицейские.

Отмечается, что американка, когда ее нашли, была в спортивной форме и с наушниками, поэтому по одной из версий - во время пробежки вдоль путей ее мог зацепить поезд. По другой - по голове ее мог ударить высокий мужчина 30-40 лет. По крайней мере так его описали свидетели - сейчас его поиски продолжаются.

Напомним, что 30 сентября на одной из улиц Киева нашли без сознания сотрудницу посольства США. Впоследствии она скончалась в больнице.

В Офисе президента сообщили, что у женщины осталось четверо детей и муж.

Киев смерть убийство полиция США
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