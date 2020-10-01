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01 октября 2020, 16:46 2

У Зеленского спустя сутки отреагировали на смерть сотрудницы посольства США в Киеве

01 октября 2020, 16:46 2
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Трагедия произошла 30 сентября
Трагедия произошла 30 сентября
Офис президента
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В Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на смерть работницы посольства США в Украине.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОП.

"С прискорбием узнали о том, что в больнице скончалась гражданка сша, сотрудница американского посольства в Киеве. Женщину с травмой головы 30 сентября нашли прохожие под открытым небом возле железной дороги в Шевченковском районе столицы", - сообщили в ОП.

Там отметили, что у женщины осталось четверо детей и муж.

У Зеленского сообщили, что правоохранительные органы Украины проводят неотложные следственные действия для выяснения всех обстоятельств этого страшного события. Также рассматриваются две версии трагедии: умышленное убийство и несчастный случай.

"Подчеркиваем необходимость оперативного и всестороннего расследования. Если эта трагедия произошла из-за злого умысла, виновные должны понести законное наказание. Украинская власть и Офис президента в частности всячески будут способствовать установлению всех обстоятельств этого ужасного случая", - добавили в Офисе президента.

Напомним, что 30 сентября на одной из улиц Киева нашли без сознания сотрудницу посольства США. Впоследствии она скончалась в больнице.

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