На Донбассе сохраняется вероятность новых локальных боев - Хомчак
Несмотря на режим прекращения огня, который действует на Донбассе, вероятность восстановления боев до сих пор сохраняется.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак на встрече армейского руководства Вышеградской группы в Варшаве, передает RegioNews.
По его словам, в течении двух последних месяцев активность боевиков значительно снизилась.
Хомчак также проинформировал партнеров о ситуации на Донбассе и российской агрессии.
На линии разграничения действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Его внедрение позволило существенно снизить огневую активность противника, однако вероятность восстановления локальных боевых действий остается", - сказал Хомчак.
Он отметил, что на оккупированных территориях Донбасса наблюдается тревожная ситуация с распространением COVID-19.
Кроме того, в ОРДЛО происходит глубокий экономический кризис и катастрофическое разрушение социальной инфраструктуры.
Напомним, ранее Главнокомандующий Вооруженных сил Хомчак выздоровел от COVID-19, о его болезни стало известно на прошлой неделе.