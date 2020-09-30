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30 сентября 2020, 17:55 1

На Донбассе сохраняется вероятность новых локальных боев - Хомчак

30 сентября 2020, 17:55 1
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Они могут возникнуть несмотря на перемирие
Они могут возникнуть несмотря на перемирие
Фото: mil.gov.ua
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Несмотря на режим прекращения огня, который действует на Донбассе, вероятность восстановления боев до сих пор сохраняется.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак на встрече армейского руководства Вышеградской группы в Варшаве, передает RegioNews.

По его словам, в течении двух последних месяцев активность боевиков значительно снизилась.

Хомчак также проинформировал партнеров о ситуации на Донбассе и российской агрессии.

На линии разграничения действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Его внедрение позволило существенно снизить огневую активность противника, однако вероятность восстановления локальных боевых действий остается", - сказал Хомчак.

Он отметил, что на оккупированных территориях Донбасса наблюдается тревожная ситуация с распространением COVID-19.

Кроме того, в ОРДЛО происходит глубокий экономический кризис и катастрофическое разрушение социальной инфраструктуры.

Напомним, ранее Главнокомандующий Вооруженных сил Хомчак выздоровел от COVID-19, о его болезни стало известно на прошлой неделе.

Донбасс Россия война агрессия Руслан Хомчак
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