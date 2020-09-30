Кабмин выделил на ликвидацию последствий наводнения на западе Украины 175,3 млн грн
Кабинет министров направит свыше 175 млн гривен на ликвидацию последствий наводнения на западе Украины.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
"В связи с чрезвычайной ситуацией природного характера, возникшей в июне на территориях Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей выделить 175 267,528 тыс. гривен для осуществления мер по ликвидации ее последствий", - указано в документе.
Средства выделят Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов, а именно Государственному агентству водных ресурсов.
При этом Министерство защиты окружающей среды до 25 декабря этого года должно подать отчет об использовании выделенных средств.
Напомним, в результате паводков на западе Украины (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Закарпатская и Тернопольская области) 22-24 июня было подтоплено 285 населенных пунктов.
Паводок на Закарпатье 23 июня нанес области ущерб в размере 125 млн гривен.
.23 сентября Ивано-Франковская область заявила, что дополнительно требует еще 350 млн грн на восстановление объектов, пострадавших в результате масштабного наводнения в июне.