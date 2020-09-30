Кабмин выделил на ликвидацию последствий наводнения на западе Украины 175,3 млн грн

Речь идет об Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой области

Речь идет об Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой области

Фото из открытых источников

Кабинет министров направит свыше 175 млн гривен на ликвидацию последствий наводнения на западе Украины.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

"В связи с чрезвычайной ситуацией природного характера, возникшей в июне на территориях Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей выделить 175 267,528 тыс. гривен для осуществления мер по ликвидации ее последствий", - указано в документе.

Средства выделят Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов, а именно Государственному агентству водных ресурсов.

При этом Министерство защиты окружающей среды до 25 декабря этого года должно подать отчет об использовании выделенных средств.

Напомним, в результате паводков на западе Украины (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Закарпатская и Тернопольская области) 22-24 июня было подтоплено 285 населенных пунктов.

Паводок на Закарпатье 23 июня нанес области ущерб в размере 125 млн гривен.

.23 сентября Ивано-Франковская область заявила, что дополнительно требует еще 350 млн грн на восстановление объектов, пострадавших в результате масштабного наводнения в июне.