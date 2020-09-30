Кабмін виділив на ліквідацію наслідків повені на заході України 175,3 млн грн
Кабінет міністрів направить понад 175 млн гривень на ліквідацію наслідків повені на заході України.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, інформує RegioNews.
"У зв'язку з надзвичайною ситуацією природного характеру, яка виникла у червні на територіях Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей виділити 175 267,528 тис. гривень для здійснення заходів і з ліквідації її наслідків", - вказано у документі.
Кошти виділять Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів, а саме Державному агентству водних ресурсів.
При цьому Міндовкілля до 25 грудня цього року має подати звіт про використання виділених коштів.
Нагадаємо, в результаті паводків на заході України (Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Закарпатська та Тернопільська області) 22-24 червня було підтоплено 285 населених пунктів.
Стало відомо, що паводок на Закарпатті 23 червня завдав області збитків у розмірі 125 млн гривень.
23 вересня Івано-Франківська область заявила, що додатково потребує ще 350 млн грн на відновлення об’єктів, які постраждали внаслідок масштабної повені в червні.