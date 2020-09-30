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30 вересня 2020, 18:01 1

Кабмін виділив на ліквідацію наслідків повені на заході України 175,3 млн грн

30 вересня 2020, 18:01 1
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Йдеться про Івано-Франківську, Закарпатську, Львівську, Тернопільську та Чернівецьку області
Йдеться про Івано-Франківську, Закарпатську, Львівську, Тернопільську та Чернівецьку області
Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів направить понад 175 млн гривень на ліквідацію наслідків повені на заході України.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, інформує RegioNews.

"У зв'язку з надзвичайною ситуацією природного характеру, яка виникла у червні на територіях Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей виділити 175 267,528 тис. гривень для здійснення заходів і з ліквідації її наслідків", - вказано у документі.

Кошти виділять Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів, а саме Державному агентству водних ресурсів.

При цьому Міндовкілля до 25 грудня цього року має подати звіт про використання виділених коштів.

Нагадаємо, в результаті паводків на заході України (Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Закарпатська та Тернопільська області) 22-24 червня було підтоплено 285 населених пунктів.

Стало відомо, що паводок на Закарпатті 23 червня завдав області збитків у розмірі 125 млн гривень.

23 вересня Івано-Франківська область заявила, що додатково потребує ще 350 млн грн на відновлення об’єктів, які постраждали внаслідок масштабної повені в червні.

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