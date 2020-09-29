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29 сентября 2020, 13:20 6

Рада может криминализировать незаконное проникновение в зону ЧАЭС

29 сентября 2020, 13:20 6
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Кабинет министров разработал соответствующий законопроект
Кабинет министров разработал соответствующий законопроект
Фото: flickr
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В Верховной Раде появился законопроект №4156, предусматривающий введение уголовной ответственности за незаконное проникновение в зону отчуждения.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады, передает RegioNews.

Согласно документу, за проникновение в зону отчуждения и отселения, самовольное поселение в этих зонах, уничтожение, повреждение или перенос знаков радиационного загрязнения или ограждения указанных зон будут наказывать штрафами или лишением свободы на срок от одного до трех лет.

Размер штрафа составит от 17 тысяч до 42 500 гривен.

Также проект закона устанавливает штрафы за вывоз из зоны отчуждения продуктов растительного и животного происхождения, промышленной или другой продукции, животных, рыбы и растений или любых других объектов.

Штрафы за такие правонарушения также будут от 17 тысяч до 42 500 гривен.

Напомним, Кабмин принял постановление для привлечения 6 млн евро на ядерную безопасность, распоряжение одобрили на внеочередном заседании 28 сентября.

ЧАЭС Кабмин закон Уголовная ответственность штраф Верховная Рада
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